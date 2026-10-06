14-летний режиссер из Пушкино победил в лаборатории молодежного театра

Георгий Зарев, 14-летний участник студии «Грим» ДК «Пушкино», и Дмитрий Романов выиграли гранты на постановку спектаклей на X фестивале «Пушкино театральное. Наследники Станиславского», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Финал «Лаборатории режиссеров молодежного театра» прошел в Пушкинском музыкально-драматическом театре. Победителями защиты постановочных проектов стали Георгий Зарев и Дмитрий Романов. Зареву 14 лет, он уже ставил спектакль в студии «Грим» ДК «Пушкино» под руководством Николая Токарева.

Лаборатория стартовала в конце сентября в Малом зале театра. Она собрала 15 молодых режиссеров из Красноармейска, Пушкино, Подольска, Дмитрова, Санкт-Петербурга и Москвы. Участники подготовили проекты по пьесам открытого конкурса. С драматургическим материалом им помогала работать заслуженный писатель России Галина Барышникова.

В финале шесть режиссеров из Пушкино, Ивантеевки, Красноармейска, Москвы и Подольска представили описания постановок и эскизы оформления. Проекты охватывали детские, патриотические и исторические пьесы, включая произведения о событиях 1812 года и специальной военной операции.

Жюри возглавил руководитель лаборатории, заслуженный деятель искусств России, декан режиссерского факультета Щукинского института Вячеслав Терещенко. В состав вошли режиссер из Санкт-Петербурга, заслуженная артистка Карелии Любовь Самойлова; главный режиссер Московского театра иллюзии, заслуженный деятель искусств России Артем Бибилюров; худрук Пушкинского театра, председатель оргкомитета фестиваля, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий.

Гранты покроют создание спектаклей, включая гонорары режиссеров. Постановки покажут во второй половине ноября в Пушкино. Зарев реализует проект в «Гриме», Романов — в «Гримерке», где он является одним из руководителей. У студии две площадки — в Пушкино и Ивантеевке.

Отборочные туры юбилейного фестиваля стартовали 27 сентября в Орехово-Зуево, прошли 4 октября в Подольске, продолжатся 10 октября в Пушкино и завершатся 11 октября в Дмитрове. Проект поддерживают правительство Московской области, администрация Пушкинского округа и фонд президентских грантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.