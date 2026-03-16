В Щелкове капремонт школы №5 выполнили на 25%

Капитальный ремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжается в Щелкове на улице Заводской. Готовность объекта составляет 25%, завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети». На площадке задействованы 30 специалистов.

В здании выполняют отделку внутренних помещений, кладку перегородок, монтаж систем электроснабжения и слаботочных сетей, устанавливают оконные блоки и ведут фасадные работы. Общая строительная готовность составляет 25%.

Проектом предусмотрено обновление фасада и кровли, полная замена инженерных сетей и сантехнического оборудования, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все помещения, включая спортзал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.