сегодня в 15:27

В Щелкове капремонт школы №21 завершили на 75%

Капитальный ремонт средней школы №21 в поселке Загорянский городского округа Щелково выполнен на 75%. Работы планируют завершить в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут на улице Свердлова. В здании уже отремонтировали кровлю, продолжаются общестроительные, фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций.

Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1210 квадратных метров. Специалистам предстоит обновить и утеплить крышу, выполнить наружную облицовку фасадов, заменить внутреннюю отделку помещений и обустроить новые входные группы. Также меняют системы отопления, вентиляции и канализации.

После завершения ремонта школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Финансирование ведется по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.