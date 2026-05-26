В Щелкове капремонт корпуса школы №21 завершили на 70%

Капитальный ремонт второго корпуса школы №21 на улице Свердлова в поселке Загорянский городского округа Щелково выполнен на 70%. Работы планируют завершить в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Второй учебный корпус школы №21 был построен в 1963 году и нуждается в серьезном техническом обновлении. Капремонт направлен на повышение комфорта и функциональности помещений для учеников и педагогов.

В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонтируются фасад и кровля, монтируются инженерные коммуникации. Строительная готовность здания составляет 70%.

Общая площадь ремонтируемого корпуса — 1210 квадратных метров. Подрядчику предстоит утеплить и обновить кровлю, выполнить наружную облицовку фасадов, заменить внутреннюю отделку и инженерные системы отопления, вентиляции и канализации, а также обустроить новые входные группы. После завершения работ в здание закупят новую мебель и оборудование, прилегающую территорию благоустроят.

Финансирование осуществляется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.