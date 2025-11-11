В Щелкове готовится к открытию новый детский сад

Детский сад на улице Неделина в Щелково вскоре откроет свои двери для первых малышей. Завершаются финальные приготовления: идет уборка помещений, расставляется мебель, оформляется разрешительная документация, об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Это дошкольное учреждение общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров, построенное в рамках региональной программы Московской области, готово принять 240 ребятишек.

В здании разместились современные учебные помещения, включая группы для детей разных возрастов, просторный спортивный зал, музыкальную комнату, а также специализированные кабинеты для развития речи и психологической поддержки. На прилегающей территории обустроены детские игровые и спортивные площадки.

В Щелкове также ведется строительство плавательного бассейна в поселке Монино. Его открытие намечено на 2026 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.