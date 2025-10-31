В Рузском округе сносят аварийный жилой дом

сегодня в 17:10

В поселке Гидроузел приступили к сносу аварийного жилого дома № 35. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное панельное здание общей площадью порядка 400 квадратных метров со временем утратило допустимые технико-эксплуатационные характеристики и было признано аварийным. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были расселены жильцы 8 квартир.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийного строения.

Работы планируется завершить в ноябре текущего года.

Всего на территории Рузского муниципального округа было выявлено 224 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 129 объектов, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.