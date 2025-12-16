В Рузском округе снесли аварийное здание жилого дома

В деревне Таблово ликвидировали аварийный жилой дом № 36. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирный дом 1960 года постройки — двухэтажный, кирпичный, площадью порядка 415 квадратных метров. В процессе эксплуатации здание подверглось значительному износу, вследствие чего было признано аварийным и непригодным для проживания. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили жильцов 8 квартир, затем строение включили в перечень объектов для ликвидации.

Работы по демонтажу аварийного здания были проведены в ноябре текущего года. В настоящий момент земельный участок расчищен от строительного мусора.

Порядок освободившейся территории определит администрация.

Всего на территории Рузского муниципального округа было выявлено 225 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 146 объектов, что составляет 65%от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.