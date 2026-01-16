В Рузском округе Подмосковья снесли три аварийных жилых дома на улице Зеленая

В поселке Горбово на улице Зеленая завершен демонтаж трех аварийных жилых домов №5, 6 и 7. Эти одноэтажные многоквартирные здания были построены в 1950-х годах, их общая площадь составляла около 665 квадратных метров. Дома признали аварийными и непригодными для проживания.

Жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбой снести опасные строения и благоустроить прилегающую территорию. В рамках государственной программы переселения граждан из аварийного жилья расселили 12 квартир, после чего провели демонтаж.

В настоящее время участки полностью очищены от строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании освобожденных территорий примет администрация округа.

На территории Рузского округа выявлено 225 объектов незавершенного строительства. На данный момент снесено, достроено или приведено в соответствие 149 объектов, что составляет 66% от общего числа. Работа по ликвидации аварийных и незавершенных строений продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.