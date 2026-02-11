В Рузском округе отремонтируют 60 многоквартирных домов с 2026 по 2028 год

В Рузском округе в 2026–2028 годах проведут капитальный ремонт 60 многоквартирных домов по региональной программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

10 февраля в Рузской центральной библиотеке глава округа Александр Горбылев и председатель совета депутатов Ирина Вереина встретились со старшими по многоквартирным домам для обсуждения вопросов капитального ремонта.

В рамках региональной программы на 2026–2028 годы в округе планируется отремонтировать 60 многоквартирных домов. В ближайшие три года проведут ремонт кровель, заменят лифтовое оборудование, обновят фасады, отремонтируют внутренние инженерные системы, а также выполнят работы по фундаментам и отмосткам.

На 2026 год запланирован ремонт кровель в 18 домах, замена лифта в одном доме и разработка проектно-сметной документации по ремонту фундамента и отмостки. В ходе встречи обсудили сроки, порядок согласования и контроль качества работ.

Александр Горбылев отметил, что активное участие жителей помогает эффективно решать вопросы капитального ремонта, и пообещал держать жителей в курсе всех новостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.