В Рузе Подмосковья строят трехзвездочную гостиницу на 55 номеров

Гостиницу категории три звезды на 55 номеров возводят в Северном микрорайоне Рузы. Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей, завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Пятиэтажное здание площадью около 3,6 тыс. кв. метров рассчитано на двухместные номера с санузлами. Два номера оборудуют для маломобильных гостей. После ввода объекта в эксплуатацию в округе появятся дополнительные места для размещения туристов.

На первом этаже откроют кафе на 30 посадочных мест с завтраками, обедами и ужинами для постояльцев. Второй этаж займут универсальные пространства. Третий и четвертый этажи отведут под номера и служебные помещения, на пятом разместят спортивный блок с тренажерным залом, раздевалками и душевыми.

Строительство началось в мае 2025 года. По данным ведомства, готовность здания достигла 40%. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Проект сопровождает центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.