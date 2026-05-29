Разрыв цен между новостройками и вторичкой впервые за 8 лет замедлился

После нескольких лет стремительного роста цен на квартиры в новых домах разрыв в стоимости первичного и вторичного жилья в 2026 году начал замедляться. Однако квартиры на «первичке» по-прежнему остаются существенно дороже готового жилья и говорить о полноценном развороте тренда пока рано, сообщил РИАМО гендиректор агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Динамика ценового разрыва

Разница в стоимости квадратного метра между новыми домами и вторичным фондом росла на протяжении последних восьми лет. Если в 2018 году она составляла в среднем 12–18%, то уже в 2021–2022 годах приблизилась к 30%. Основной рост пришелся на период льготной ипотеки, удорожания строительства и ограниченного предложения на рынке. После завершения программы льготной ипотеки на новостройки в 2024 году темп увеличения разрыва немного снизился, но не остановился. Сейчас разница между средними ценами на вторичном рынке и в новостройках зафиксировалась на уровне в 50–52%.

Почему рынок не «разворачивается»?

Высокая ключевая ставка: ограниченная доступность ипотеки сдерживает спрос.

Сложная прогнозируемость: из-за обилия экономических переменных невозможно точно предсказать развитие рынка даже на горизонте одного года.

Структура предложения: рост цен на вторичном рынке происходит за счет «вымывания» самых доступных объектов из экспозиции.

Резюме эксперта

По словам Чернокульского, быстрого сокращения разницы в ценах между новостройками и вторичкой ждать не стоит, поскольку за последние годы рынок сформировался в новых экономических условиях.

«При этом восстановление спроса на рынке вторичного жилья пока нельзя назвать взрывным. Поэтапное снижение ипотечных ставок вслед за медленной коррекцией ключевой ставки Центробанка постепенно открывает больше возможностей для покупателей, и динамика активности весьма умеренная», — говорит эксперт.

Для людей в некоторых регионах квартира в новом доме предпочтительнее старого фонда, даже если она будет дороже. Застройщики придумывают новые форматы привлечения покупателей, поскольку конкуренция на рынке высокая: объем нераспроданного жилья в новостройках находится на историческом максимуме, и его надо реализовывать.

«Свою долю рынка просто так они не отдадут», — резюмировал Чернокульский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.