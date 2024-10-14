В России упала средняя стоимость новых однокомнатных квартир

В пресс-службе компании «Яндекс Недвижимость» рассказали, что в сентябре средняя стоимость квадратного метра новых однокомнатных квартир уменьшилась более чем в половине российских городов с населением свыше миллиона. Наибольшее снижение цен на «однушки» произошло в Нижнем Новгороде, где стоимость упала на 3,6% по сравнению с августом, достигнув 199 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

В Новосибирске наблюдается снижение цен на жилье на 3% за месяц, что привело к снижению стоимости до 149 тысяч рублей за кв. м. Уфа также демонстрирует динамику с падением — на 2,7%, до 131 тыс. рублей. В Москве цена за квадратный метр однокомнатных квартир в новостройках уменьшилась на 2,4% и теперь составляет 389 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге снижение составило 2,1%, до 258 тыс. рублей. Кроме того, в Самаре стоимость «однушек» упала на 1,8% до 113 тыс. рублей, в Красноярске — на 1,5% до 140 тыс. рублей и в Воронеже — на 0,8% до 124 тыс. рублей.

В Красноярске цены на двухкомнатные квартиры снизились на 1% за месяц, составив 148 тыс. рублей за квадратный метр. В Нижнем Новгороде снижение составило 1%, и теперь стоимость «двушки» здесь равна 176 тыс. рублей за квадратный метр. В Новосибирске также наблюдается падение цен, составившее 0,9% за месяц, до 176 тыс. рублей за квадратный метр.

Средняя цена квадратного метра новых трехкомнатных квартир упала в шести городах-миллионниках. Наибольшее снижение наблюдается в Нижнем Новгороде (-2,8% за месяц, до 166 тыс. рублей), Самаре (-1,6%, до 107 тыс. рублей) и Москве (-1,4%, до 379 тыс. рублей). В Екатеринбурге и Казани стоимость квадратного метра в «трешках» снизилась на 0,5%, составив 143 тыс. рублей и 193 тыс. рублей соответственно.

Цены на студии уменьшились в четырех крупных городах. Снижение наблюдается в Самаре — на 2% за месяц, до 122 тыс. рублей за квадратный метр. В Москве жилье подешевело на 1,5% за месяц, до 380 тыс. рублей, в то время как в Ростове-на-Дону снижение составило 0,5%, и цены достигли 156 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге также зафиксировано падение стоимости на 0,1% за месяц, до 245 тыс. рублей за «квадрат».