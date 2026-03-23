В России удалось продать только 32% квартир в новостройках

К февралю 2026 года в России распродано лишь 32% площади новостроек. При этом 68% остаются нереализованными, сообщают « Известия ».

В некоторых регионах, включая Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Воронежскую и Ленинградскую области, доля нераспроданного жилья составляет 76–80%. В целом по России речь идет примерно о 1,6 млн непроданных квартир.

Эксперты связывают это с пиком запусков новых проектов в 2023–2024 годах, с которым не успевает спрос. Дополнительное давление оказали отмена массовой льготной ипотеки, ужесточение семейной программы, высокая ключевая ставка и рост себестоимости строительства.

Специалисты заявили, что если спрос не восстановится, то могут произойти задержки сроков строительства и смена контроля над проектами.

