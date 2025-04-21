В России резко вырос спрос на жилье в новостройках

Спрос на жилье в новостройках в РФ увеличился на 15% за квартал

По итогам первого квартала этого года на первичном рынке жилья спрос на жилье в новостройках в РФ увеличился на 15%. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Предложение по сравнению с IV кварталом прошлого года повысилось на 4%, заметнее всего вырос выбор однокомнатных квартир и студий (+7% в каждом сегменте).

Сейчас застройщики понижают темпы вывода домов, поэтому экспозиция недвижимости пополнилась лотами в ЖК, которые ранее уже были представлены на платформе. Больше всего продают однокомнатных квартир — их доля составила 39%. Затем идут двухкомнатные (33%), также в топ-3 — студии (15%).

Интерес потенциальных покупателей к новому жилью за квартал вырос на 15% в среднем по РФ. Однокомнатными квартирами стали интересоваться на 17% больше, двухкомнатными и трехкомнатными — на 16%, студиями — на 9%.

«Отчасти рост активности на первичном рынке жилья связан с реализацией отложенного спроса. В условиях постепенного снижения доходности депозитов некоторые потенциальные покупатели после окончания срочных вкладов вернулись к вопросу приобретения недвижимости», — считает управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Он подчеркнул, что еще в некоторых банках было небольшое снижение рыночных ипотечных ставок. Но основными драйверами спроса на новостройки остаются льготные адресные программы и рассрочки.

Стоимость квартиры в новостройках не изменились. если сравнивать с 2024 годом, но за квартал немного выросла — квадратный метр в среднем по РФ прибавил 2% в стоимости. Самые высокие цены отмечены в Сочи (493 тыс. рублей), Москве (416 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (242 тыс. рублей) и Казани (223 тыс. рублей).