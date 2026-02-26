В России разрешили временную регистрацию в апартаментах

Поводом для решения стала жалоба супругов из Санкт-Петербурга, которым отказали во временной регистрации в апартаментах. Конституционный суд указал, что регистрация носит уведомительный характер и не может запрещаться, если помещение пригодно для проживания.

Апартаменты юридически считаются нежилыми помещениями, так как строятся на участках под гостиницы или коммерческие объекты. При этом по факту они часто представляют собой квартиры с кухней и санузлом.

Суд подчеркнул, что граждане вправе выбирать место проживания, а прямого запрета на использование нежилых помещений для личных нужд нет. Оспариваемые нормы признаны противоречащими Конституции.

Решение касается только временной регистрации. Статус апартаментов не изменился: налоги и коммунальные платежи выше, нормы Жилищного кодекса не применяются, власти не обязаны обеспечивать такие дома социальной инфраструктурой.

В Крыму строится 25 комплексов с апартаментами, в продаже — 3 904 объекта. Президент Крымской гильдии риелторов Валерий Шумеев заявил, что нововведение не повлияет на спрос.

«Речь идет о временной регистрации. Покупатели рассматривают апартаменты как жилье для отдыха или инвестицию», — сообщил он.

Риелтор Александр Ермачков также отметил, что в регионе такие объекты почти не дешевле квартир и обходятся дороже в обслуживании.

