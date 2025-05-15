Ипотека для одиночек: как оформить выгодный кредит без семьи и детей

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская рассказала, что взять ипотеку молодому человеку без семьи и детей сегодня возможно, но крайне сложно. По ее словам, в 2025 году оформить ипотечный кредит из-за высоких ставок и жестких условий банков стало настоящим испытанием. Ключевая ставка Центробанка сохраняется на уровне 21% уже четвертый месяц подряд, а первоначальный взнос по ряду предложений достигает 50% от стоимости жилья.

«С учетом инфляции, стоимость квадратного метра продолжает расти, в то время как реальные доходы населения стоят на месте. Если заемщик не может воспользоваться программой реструктуризации или ипотечными каникулами, он рискует потерять залог — то есть жилье, а с ним и уже уплаченные средства. Причем часто ипотека берется на новостройку без ремонта, и человек даже не успевает в ней пожить», — объяснила эксперт в интервью радио Sputnik.

По ее словам, сейчас наблюдается рост просрочек по ипотечным кредитам — тревожный сигнал как для заемщиков, так и для банков.

Тем, кто все же решается на ипотеку, Александра Пожарская советует обратить внимание на действующие льготные программы: дальневосточную ипотеку, предложения для IT-специалистов, а также сельскую ипотеку.

Кроме того, существует так называемая донорская схема: когда молодой человек без семьи берет ипотеку совместно с родственниками или друзьями, которые подходят под льготы, в обмен на долю в квартире. Однако этот путь сопряжен с высокими рисками.

«Такая схема может показаться привлекательной, но на практике нередко приводит к конфликтам — сегодня хорошие отношения, а завтра спор по имуществу», — предупреждает эксперт.

Также Пожарская отметила, что сроки кредитования в России значительно увеличились. Если пять лет назад ипотека бралась на 15–20 лет, то сейчас средний срок — 20–30 лет.