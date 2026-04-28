В Наро-Фоминском округе прошел конкурс «АрТ-Вернисаж»

Областная выставка-конкурс «АрТ-Вернисаж» прошла с 4 по 25 апреля во Дворце культуры и спорта «Тамань» в Наро-Фоминском округе. В ней приняли участие авторы и коллективы из 25 муниципалитетов Подмосковья, всего было подано 343 заявки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На конкурс поступило 343 заявки: 190 работ представили очно, еще 153 — в дистанционном формате. Участников оценивали в пяти номинациях: изобразительное искусство, декоративно-прикладное и традиционное народное творчество, наивное искусство, а также работы по произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. В каждой номинации было восемь возрастных групп — от 6 лет до 56 лет и старше. Работы профессиональных художников и онлайн-участников жюри рассматривало отдельно.

Жюри возглавила профессор, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства Московского государственного института культуры Людмила Косогорова. В его состав вошли члены союза художников Подмосковья, преподаватели профильных учебных заведений и руководители культурных учреждений. По итогам конкурса определили 116 лауреатов. Победители I, II и III степени получили дипломы министерства, памятные кубки и призы, педагогам вручили благодарственные письма и подарки.

Гран-при присудили Светлане Кузнецовой из округа Молодежный в номинации «Прикладное творчество». Она получила диплом, кубок и денежный приз. Торжественное закрытие состоялось 25 апреля. В программе прошли дефиле костюмов ручной работы, театрализованные постановки по мотивам картин-победителей и мастер-классы руководителей народных коллективов ДК «Тамань». За 21 день выставку посетили более 2 тыс. жителей и гостей региона, вход был свободным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.