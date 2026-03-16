В России приняли закон о КРТ: что теперь будет с ценами на жилье

Госдума одобрила в окончательной редакции законопроект, обязывающий застройщиков включать в планы по комплексному развитию территорий (КРТ) строительство объектов социальной инфраструктуры. Эта мера приобретает особую значимость в свете расширения программы КРТ, заявил РИАМО генеральный директор архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм» Алексей Жорник.

По его словам, например, в Москве на начало 2026 года действуют 179 проектов КРТ на различных стадиях, и к концу года их число планируется увеличить до 212.

«Данное законодательное урегулирование, на мой взгляд, является существенным шагом вперед в развитии самого механизма КРТ. Оно закрепляет обязательное условие учета при разработке проектов расчетных норм обеспечения коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой», — отметил он.

Ранее нередко случалось, что при старте проектов КРТ инфраструктурная часть прорабатывалась недостаточно тщательно, особенно если территория изначально не была предназначена для такого развития. В таких случаях школы, детские сады и дорожную сеть зачастую приходилось строить за счет региональных и муниципальных бюджетов, уже после ввода жилых домов. Нововведение призвано улучшить качество городской среды, делая новые районы более сбалансированными для проживания и работы, полагает эксперт.

Существует еще один важный положительный аспект данного нововведения, добавляет он. В проекты будет привлекаться больше частных инвестиций, нацеленных не только на жилье, но и на общественную инфраструктуру. Это неизбежно повысит требования к архитектурным решениям — к качеству школ, детских садов, общественных зон и транспортных систем. Вероятно, уменьшится количество типовых и невзрачных проектов, а сами кварталы станут более продуманными с точки зрения планировки, фасадов и общей городской среды.

«В то же время, введенные требования могут спровоцировать увеличение себестоимости строительства и ухудшить экономику некоторых девелоперских проектов. По сути, происходит перераспределение затрат: часть расходов на инфраструктуру больше не ложится на бюджеты городов или регионов, а изначально интегрируется в структуру девелоперского проекта. Как следствие, определенная доля этих расходов, вероятно, будет заложена в конечную стоимость жилья», — прокомментировал Жорник.

Кроме того, новые нормы объективно усиливают позиции крупных девелоперов, обладающих достаточными финансовыми ресурсами и опытом для реализации масштабных комплексных проектов. Для небольших компаний участие в КРТ может стать более затруднительным, полагает он.

По словам эксперта, новый закон можно рассматривать как следующий этап эволюции механизма КРТ: он усложняет реализацию проектов, но параллельно повышает их качество и устойчивость. В долгосрочной перспективе это должно оказать положительное влияние на процесс обновления городских территорий — как отдельных кварталов, так и промышленных зон или участков со старой застройкой, резюмирует Жорник.