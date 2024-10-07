В России на два процента снизились цены на аренду коммерческой недвижимости

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги III квартала 2024 года и выяснили, что в России на 8% стало больше объявлений о продаже коммерческой недвижимости, а цены на ее аренду снизились на 2%. Соответствующим исследованием сервис поделился с РИАМО.

В сравнении с данными за II квартал 2024 года, предложений о продаже коммерческой недвижимости стало на 8% больше. Чаще всего в России стараются продать складские помещения. Предложений о продаже таких объектов стало на 16% больше. Офисы выставляют на продажу на 14% чаще, а зданий — на 9%. Предложений в категории объектов свободного назначения стало на 8% больше.

Реже стали продавать гостиницы. Число объявлений в этом сегменте сократилось на 3%. Спрос за три месяца в среднем по рынку снизился на 4%. В отчетный период интерес повысился к гостиницам (+5%) и складам (+4%).

В III квартале 2024 года в разрезе по регионам предложений коммерческой недвижимости выросло сразу в 23 из 32 субъектов России. Больше всего выбор увеличился в Ленинградской области — на +40%, в Московской — на +12%, а в Ярославской и Ульяновской областях на +11% и +9% соответственно.

Что касается спроса, то на фоне общего сокращения по стране есть ряд регионов, где интерес к объектам вырос: в Ярославской области — на 10%, в Челябинской — на 7%, в Крыму, Башкортостане, Удмуртии и Краснодарском крае — на 3% в каждом, в Ставропольском крае и Ленинградской области — на 1%.

«Обращает на себя внимание снижение стоимости аренды коммерческой недвижимости в пересчете на квадратные метры, причем это происходит на фоне сокращения предложения и небольшого роста спроса (+0,2%). В сегменте продажи по всем трем показателям динамика обратная. Это отличается от того, что мы видели по итогам прошлого квартала, когда оба сегмента шли параллельными треками», — рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

В пересчете на стоимость квадратного метра самая доступная коммерческая недвижимость по итогам III квартала находится в Смоленской (26 тысяч рублей за кв. м), Брянской (29 тысяч рублей за кв. м) и Вологодской областях (30 тысяч рублей за кв. м). Самые дорогие объекты находятся в Московской (311 тысяч рублей за кв. м) и Ленинградской областях (210 тысяч рублей за кв. м), а также в Краснодарском крае (107 тысяч рублей за кв. м).

В сегменте аренды коммерческой недвижимости предложение за квартал сократилось на 2%. При этом рост был зафиксирован в категориях автосервисов (+14%), производственных (+13%) и складских помещений (+8%), гостиниц и объектов свободного назначения (+3% в обоих). Спрос по сравнению со II кварталом 2024 года в среднем по рынку не изменился, но рост интереса наблюдался в категориях автосервисов (+7%), производственных помещений (+5%), офисов (+4%) и объектов свободного назначения (+1%). Стоимость аренды в среднем по рынку сократилась на 2%. Самое заметное снижение — в Калужской (-11%), Нижегородской (-5%) и Иркутской областях (-4%).

Выгоднее всего арендовать коммерческое помещение в пересчете на стоимость квадратного метра по итогам III квартала 2024 года можно было в Смоленской (342 рубля), Брянской (375 рублей) и Вологодской областях (435 рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Московской (2 143 рубля) и Ленинградской областях (1 369 рублей).