В Росреестре Подмосковья рассказали о нюансах работы с электронными закладными

Электронная закладная — это бездокументарная ценная бумага, которая содержит сведения о залогодателе и о заемщике по ипотечному кредиту, название кредитного договора с указанием даты и места его заключения, сумму ипотечного кредита и срок ее уплаты, название и описание приобретенного в ипотеку имущества. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Электронная закладная подлежит обязательной передаче на хранение в депозитарий — профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющего услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющего услуги по учету перехода прав собственности на ценные бумаги, что полностью исключает риск утраты ценной бумаги и мошеннических действий с ней.

Информационное взаимодействие органа регистрации прав и депозитария осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Возможность оформления электронной закладной позволяет ускорить регистрацию залога без дополнительных действий со стороны клиента. Банк самостоятельно в электронной форме направляет документы в орган регистрации прав, что исключает необходимость личного обращения сторон сделки в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Электронная закладная составляется посредством заполнения формы электронной закладной на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), или на официальном сайте органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или с использованием иных информационных технологий взаимодействия с органами регистрации, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) залогодателя и залогодержателя, а в случае, если залогодатель является третьим лицом, также и должника по обеспеченному ипотекой обязательству и направляется в орган регистрации прав вместе с заявлением о выдаче электронной закладной.

После внесения органом регистрации прав сведений об электронной закладной в регистрационную запись об ипотеке, электронная закладная подписывается УКЭП государственного регистратора и передается на хранение в указанный в электронной закладной депозитарий.

При этом, наличие зарегистрированной электронной закладной упрощает процесс погашения в сведениях Единого государственного реестра недвижимости регистрационной записи об ипотеке после исполнения обязательств перед кредитной организацией, так как не требуется предоставление документа на бумажном носителе и проставления на нем отметок об исполнении обязательства перед кредитной организацией, а погашение такой записи осуществляется также в электронном виде. Поскольку электронная закладная хранится в электронном депозитарии, банк, как законный владелец закладной, самостоятельно обращается в Росреестр с заявлением о погашении регистрационной записи об ипотеке, а государственный регистратор самостоятельно направляет в депозитарий, осуществляющий хранение электронной закладной, уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

По данным управления Росреестра по Московской области доля ипотечных сделок в электронном виде на территории региона неуклонно растет, в 2024 году составила более 90% от общего числа поступающих документов.

«Управление активно взаимодействует со всеми участниками рынка недвижимости, в том числе с кредитными организациями, для повышения качества и эффективности предоставления государственных услуг в электронном виде. Использование онлайн-сервисов при предоставления государственных услуг, обеспечение безопасности технологий — важная задача, касающаяся интересов граждан», — отметил заместитель начальника отдел предоставления государственных услуг в электронном виде Александр Четверик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.