В Росреестре Подмосковья прошло плановое заседание Общественного совета

На площадке управления Росреестра по Московской области под председательством депутата Московской областной думы, председателя общественного совета при управлении Росреестра по Московской области Владимира Шапкина состоялось заседание общественного совета при управлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Особое внимание уделено успешной реализации совместных мероприятий управления с правительством Московской области.

Управлением Росреестра по Московской области достигнуты значимые результаты, в том числе по ключевым для ведомства направлениям: ипотека за один день, сокращение доли приостановлений и сроков осуществления учетно-регистрационных действий в отношении социально — значимых объектов недвижимости, приоритетных для региона инвестиционных проектов при подаче документов в электронном виде, государственная регистрация прав участников долевого строительства на переданные им объекты долевого строительства по заявлению застройщика, а также общему повышению качества электронных услуг Росреестра.

В ходе заседания начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова выступила с докладом о реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

Отдельный блок заседания совета был посвящен законодательным изменением в сфере земли и недвижимости, где особое внимание уделено:

Федеральному закону от 23.11.2024 № 403-ФЗ;

Федеральному закону от 26.12.2024 № 487-ФЗ.

С 2025 года появилась новая услуга «Ускоренная регистрация», позволяющая поставить объекты недвижимости на государственный кадастровый учет или зарегистрировать право в ускоренном порядке.

«Законодательные инициативы направлены на совершенствование сферы регистрации прав и кадастрового учета, на повышение доступности услуг ведомства и качества жизни людей. Росреестр продолжает работу по совершенствованию законодательства и цифровых сервисов, что способствует упрощению процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав для граждан», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

В рамках мероприятия определены приоритетные направления деятельности на 2025 год: продолжение эффективной работы по реализации совместных мероприятий управления с правительством Московской области, исполняемых в рамках Дорожной карты; участие в проведении комплексных кадастровых работ на территории региона и реализации приоритетных проектов Росреестра («Земля для стройки», «Земля для туризма», «Дачники Подмосковья» и др.).

Члены общественного совета одобрили мероприятия, реализуемые Управлением, выразив готовность активного участия в обеспечении деятельности Росреестра, направленной на повышение качества предоставления государственных услуг в Московской области.

«Благодаря работе Общественного совета мы получаем обратную связь от наших пользователей, оперативно выявляем сложности и прорабатываем все вопросы и предложения, что способствует улучшению качества жизни граждан и развитию инвестиционного климата в регионе», — сказал председатель общественного совета при управлении Росреестра по Московской области Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.