В Росреестр Подмосковья в марте поступило 150 тыс заявлений по регистрации имущества

На территории Московской области за март 2025 года на учетно-регистрационные действия поступило более 150 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 15 тыс. заявлений.

На регистрацию ипотеки подано около 10 тыс. заявлений, из которых около 93% — в электронном виде. На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 5 тыс. заявлений, из которых 99,7% — в электронном виде.

Росреестр активно внедряет цифровые технологии для повышения качества и эффективности оказания государственных услуг, а также совершенствования процесса сделок с недвижимостью для жителей региона.

В настоящее время на официальном сайте Росреестра представлены цифровые сервисы, позволяющие онлайн оформить право собственности на недвижимость, получить сведения из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассчитать государственную пошлину при подаче документов на регистрацию прав и получить список необходимых документов для сделки и т. д.

«Одним из самых востребованных и удобных сервисов является электронный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Данный цифровой ресурс позволяет бесплатно в режиме реального времени получить общедоступную информацию из ЕГРН не посещая офиса МФЦ. С помощью электронной услуги можно получить справочную информацию об адресе объекта недвижимости, его технических характеристиках (площади, протяженности), величину кадастровой стоимости, зарегистрированных правах и ограничениях и обременениях с указанием даты и номера регистрации», — отметила заместитель начальника отдела организации и контроля Управления Наталья Королева.

Информация, полученная посредством сервиса, является справочной и не предназначена для официального представления документов в организации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.