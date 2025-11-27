В Росреестр Подмосковья поступило 60 тыс заявлений на регистрацию

За 10 месяцев 2025 года в управление Росреестра по Московской области из других регионов страны в отношении подмосковной недвижимости поступило 59 903 заявления на учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу, из них 51 031 заявление по государственной регистрации прав, 5 879 по государственному кадастровому учету и 2 993 заявления по единой учетно-регистрационной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

При этом за указанный период от жителей Московской области в отношении недвижимости в других регионах страны принято 83 938 заявлений на учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу.

Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг Росреестра — это возможность обращения за государственной регистрацией прав и/или постановкой на государственный кадастровый учет на недвижимое имущество независимо от места расположения объекта недвижимости.

Реализуя экстерриториальный принцип подачи документов, Росреестр сделал процедуру подачи документов максимально комфортной и быстрой для заявителей.

Напоминаем, для подачи документов по экстерриториальному принципу жители Московской области могут воспользоваться официальным сайтом Росреестра или обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Экстерриториальный принцип подачи документов на осуществление учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости существенно упрощает и ускоряет процесс оформления недвижимости. Данная услуга востребована жителями Московской области и делает оформление прав на объекты недвижимости максимально удобным и доступным, сокращая временные и финансовые затраты, как для граждан, так и для представителей бизнеса», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.