В Росреестр Подмосковья поступило 148 тыс заявлений на регистрацию в феврале

На территории Московской области за февраль 2025 года на учетно-регистрационные действия поступило около 148 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 14 тыс. заявлений.

На регистрацию ипотеки подано более 9 тыс. заявлений, из которых более 93% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило около 6 тыс. заявлений, из которых более 96% — в электронном виде.

Жители Московской области продолжают активно пользоваться электронными сервисами Росреестра для осуществления учетно-регистрационных действий с недвижимым имуществом.

«Внедрение электронных сервисов в сфере недвижимости делает учетно-регистрационные процедуры более удобными для граждан и организаций, улучшает доступность и эффективность предоставления государственных услуг, упрощает процесс получения и сокращает время ожидания результатов регистрации права на недвижимость», — отметила Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля управления.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.