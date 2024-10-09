В Рошале завершается благоустройство площади и возведение дома для переселенцев

Глава г. о. Шатура Николай Прилуцкий и депутат Госдумы Геннадий Панин проверили ход строительства дома для переселенцев на ул. Свердлова в Рошале и благоустройства площади перед СКЦ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По благоустройству площади перед СКЦ в Рошале работы еще много. И теперь, когда погода резко испортилась, каждый день на счету.



Подрядчик усиливается людьми на объекте, чтобы все доделать вовремя. К началу ноября жители рассчитывают увидеть площадь обновленной.

Стройка дома на ул. Свердлова в Рошале на финишной прямой. Это один из лучших в округе проектов по жилищному строительству. Это видно и по внутренней отделке квартир, и по устройству внутренних инженерных коммуникаций, и по планировке. Завершение строительства — на контроле главы округа.

В Шатуре Николай Прилуцкий с Геннадием Паниным посетили ДК им. Нариманова. Здесь постепенно закрывают тепловой контур. Окна вставят в ближайшие 10 дней. До конца октября полностью закроют кровлю.

Параллельно подключат мощные водяные тепловентиляторы, которыми будут отапливать здания. Эти установки хорошо показали себя на других строительных объектах, позволят перезимовать без проблем.

ДК им. Нариманова — одновременно и очень сложный объект, и очень важный для Шатуры. Главная задача — отремонтировать его основательно. Из капремонта он должен выйти полностью преображенным, приобретя современный уровень безопасности и комфорта, а также сохранив историческую ценность, особый колорит и атмосферу. Открыть ДК для посетителей планируют во втором квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.