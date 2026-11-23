В Рошале строят школу на 550 мест и детский сад на 200 мест

Образовательный комплекс на улице Фридриха Энгельса в Рошале готов примерно на 20%. Его планируют открыть в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 200 мест возводят в Рошале по адресу: улица Фридриха Энгельса, д. 28А. Строительная готовность составляет около 20%. Сейчас строители возводят стены и перегородки.

В школьном блоке разместятся классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая и библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада предусмотрены групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок.

На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

Комплекс строят за счет бюджетных средств по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Открытие запланировано на 2028 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.