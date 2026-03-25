В Рошале Подмосковья строят образовательный комплекс на 750 мест

Новый образовательный центр объединит школу на 550 мест и детский сад на 200 воспитанников. Общая площадь комплекса составит около 13 тыс. кв. метров. Проект предусматривает создание современного спортивного ядра на прилегающей территории. По сравнению с прежней концепцией объект станет более функциональным и будет работать в формате единого пространства для обучения и развития детей.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.