В Рошале планируют построить воспитательно-образовательный комплекс

В подмосковном Рошале округа Шатура планируют построить воспитательно-образовательный комплекс. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству воспитательно-образовательного комплекса в муниципальном округе Шатура», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Воспитательно-образовательный комплекс в составе СОШ на 550 мест и ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область. г. о. Шатура, г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д. 28А».

Планируется в рамках проведения закупки построить здание общей площадью — 13 000 кв. м. из них: площадь СОШ на 550 мест не более 10 000 кв. м. и площадь ДОУ на 200 мест не более 3 000 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.