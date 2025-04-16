В РФ принят закон об эскроу-счетах при строительстве частного дома

С 1 марта вступил в силу закон об использовании эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве, которым установлен механизм применения счетов эскроу при строительстве жилых домов по договорам строительного подряда, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Механизм создает гарантированную защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками своих денежных средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных жилых домов и позволит сократить число граждан, пострадавших от недобросовестных подрядных организаций.

Цель установления механизма — обеспечение защиты средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов.

Строительство домов, согласно новому механизму, будет осуществляться подрядчиками, в том числе с применением готовых домокомплектов, на территориях, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном пользовании у частных лиц.

Организации, планирующие осуществлять свою деятельность в рамках нового механизма, должны размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о себе, о строящихся ими жилых домах, о банке, через который проходят эскроу-счета клиентов (если для строительства используются целевые кредиты), а также о заключенных договорах подряда.