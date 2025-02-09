В Реутове проверяют системы пожарной безопасности

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин вместе с коллегами провел встречу с жителями ЖК «Реут», расположенного на улице Транспортной. Жильцы обратились с просьбой проверить работоспособность системы пожарной безопасности в их домах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы регулярно встречаемся с жителями этого комплекса и оперативно реагируем на их обращения. На этот раз цель встречи — предотвратить возможные риски, связанные с пожарной опасностью. Проверку системы проведут сотрудники управляющей компании, обслуживающей ЖК, после чего они предоставят жителям отчет о результатах», — отметил первый заместитель главы города Алексей Ковязин.

Ранее жители комплекса уже обращались с проблемой сбоев в системе водоотведения. Специалисты «Водоканала» устранили засоры, вызванные строительными материалами и тряпками в трубах. Причиной неполадок стало неправильное использование канализационной системы.

ЖК «Реут» объединяет три монолитных дома, которые расположены на улице Транспортной. Комплекс был введен в эксплуатацию в конце 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.