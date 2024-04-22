В Реутове продолжается капремонт дошкольного отделения школы № 1

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке 46 рабочих и 2 единицы техники. Завершается демонтаж внутренних конструкций и кровли, ведется устройство перегородок, штукатурка стен, монтаж системы отопления», — уточняется в сообщении.

Здание находится на улице Строителей, 15, и последний ремонт здесь был в 1984 году. К 1 сентября здание восстановит свою функциональность и комфортность. В нем разместятся 11 групп дошкольников и одна группа первоклашек. Общая площадь 2 500 кв. метров.

Подрядчик обновит фасад, благоустроит прилегающую территорию, отремонтирует помещения и заменит коммуникации. Здание будет не только иметь новый и привлекательный вид, его также оснастят современным оборудованием.

В рамках проекта строители обновят фасад здания, заменят кровлю, окна и двери, а также все инженерные сети и сантехническое оборудование. Проведут ремонт во внутренних помещениях. В классы поставят новую мебель и учебное оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.