В Реутове приведут в порядок промзону

Во время обходов Реутова, которые проходили 27 и 28 мая под руководством первого заместителя главы Алексея Ковязина, сотрудники администрации провели контроль исполнения поручений главы Реутова Филиппа Науменко по благоустройству городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ряд недостатков, на которые жители обращали внимание раньше, исправлены или исправляются в настоящее время. Так, во дворе дома по ул. Октября, 18, восстанавливается асфальтовое покрытие на месте проведения ремонтных работ. Продолжаются работы в Центральном городском парке, где предстоит очистить и после этого заново заполнить водой декоративные пруды.

В порядок будут приведены и территории промзоны в районе шоссе Энтузиастов. Достигнуто соглашение с собственником и ремонте и покраске забора, который отделяет территорию шиномонтажа и АГЗС от самого шоссе. Также Алексей Ковязин дал поручение более ответственно подходить к покосам газонов, которые не должны выглядеть заросшими и неопрятными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.