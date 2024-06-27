сегодня в 18:13

В Реутове приступили к установке окон в новой школе на 1,1 тыс мест

В Реутове в мкр. 10А продолжается строительство школы на 1,1 тысячи мест. Общая строительная готовность на сегодняшний день превысила 50%. Об этом сообщила пресс-служба областного Минстройкомплекса.

«На площадке задействовано 120 рабочих и 7 единиц строительной техники. Подрядчик ведет устройство перегородок, инженерных систем и навесного фасада, установку оконных блоков и благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

Строительство школы ведется в рамках госпрограммы. Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Ее площадь составит 18 646,27 кв. метров.

В здании предусмотрено размещение учебных классов, кабинетов внеурочной деятельности, двух спортивных и актового залов, библиотечно-информационного центра, а также столовой с пищеблоком и медицинского блока.

На территории будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура.

Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.