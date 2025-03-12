В Реутове отремонтируют часовню Святого великомученика Георгия Победоносца
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Часовню Святого великомученика Георгия Победоносца в Реутове начали обновлять в преддверии 80-летия Победы. Глава города Филипп Науменко поставил задачу завершить капитальный ремонт к юбилейной дате, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Сейчас в часовне активно ведутся внутренние строительно-монтажные работы. Как только установится теплая погода, начнется ремонт фасада», — сказал заместитель главы Реутова Владимир Покамин.
В рамках ремонта планируется обновить внешний и внутренний облик часовни: покрасить стены, заменить кровлю, а также восстановить росписи, киоты и иконы. На данный момент на объекте трудятся три специалиста, а к работам над фасадом присоединятся еще пять человек.
Часовня, построенная в 2001 году в память о воинах, погибших за веру и Отечество, является частью мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество» и приписана к храму Казанской иконы Божией Матери. Ее обновление станет важным шагом в сохранении исторической памяти и духовного наследия города.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.
«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.