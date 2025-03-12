В Реутове отремонтируют часовню Святого великомученика Георгия Победоносца

«Сейчас в часовне активно ведутся внутренние строительно-монтажные работы. Как только установится теплая погода, начнется ремонт фасада», — сказал заместитель главы Реутова Владимир Покамин.

В рамках ремонта планируется обновить внешний и внутренний облик часовни: покрасить стены, заменить кровлю, а также восстановить росписи, киоты и иконы. На данный момент на объекте трудятся три специалиста, а к работам над фасадом присоединятся еще пять человек.

Часовня, построенная в 2001 году в память о воинах, погибших за веру и Отечество, является частью мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество» и приписана к храму Казанской иконы Божией Матери. Ее обновление станет важным шагом в сохранении исторической памяти и духовного наследия города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.