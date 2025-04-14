В Реутове идет строительство тренировочного футбольного центра

Заслуженный мастер спорта России, капитан ФК ЦСКА Игорь Акинфеев посетил строительную площадку тренировочного футбольного центра Академии вратарского мастерства, которая возводится в городском округе Реутов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Легендарный вратарь вместе с главой Реутова Филиппом Науменко, председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым, министром физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абареновым, сенатором России Игорем Тресковым и директором Академии Вячеславом Чановым осмотрели ход строительства объекта и пообщались с родителями будущих воспитанников.

«Мы давно в курсе всех деталей этого проекта — от дизайна до технического оснащения, — отметил Игорь Акинфеев. — Это будет не просто футбольный стадион, а современный спортивный комплекс для всего района, где дети смогут заниматься разными видами спорта. Для меня лично важно довести это дело до конца».

Готовность на данный момент — 15%. Завершены монолитные работы первого этажа, ведётся строительство второго. В комплексе смогут заниматься юные футболисты не только из Реутова, но и всей страны. В нем будут проходить соревнования и сборы различного уровня — от регионального до международного.

Особым моментом визита стало подписание памятного мяча, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта и 3D-печати. После завершения строительства макет мяча будет отлит в металле и установлен в холле центра как символ спортивной преемственности. Мяч вынес воспитанник Академии Максим Данилин, сын участника СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.