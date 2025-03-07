В Реутове демонтировано три незаконных торговых объекта

В г. о. Реутов ведется работа по выявлению и демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). В рамках исполнения постановления администрации № 72-ПА от 18 февраля 2025 года был демонтирован самовольно установленный шиномонтаж, располагавшийся на проспекте Мира, 59. Владельцу предложили убрать объект добровольно, и он выполнил демонтаж в установленные сроки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Нестационарные торговые объекты — это временные сооружения, предназначенные для торговли или оказания услуг. Они могут размещаться только при наличии разрешительных документов. Незаконно установленные НТО создают препятствия для движения пешеходов и транспорта, портят облик города и могут представлять угрозу безопасности. Именно поэтому ведется планомерная работа по их выявлению и устранению.

На сегодняшний день в Реутове уже демонтировано три незаконных торговых объекта. До конца месяца запланирован снос еще двух НТО. В течение года планируется убрать 25 таких объектов.

Работа по наведению порядка в городской среде продолжается. Владельцам незаконных НТО рекомендуется своевременно устранять нарушения, чтобы избежать административных мер и принудительного демонтажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.