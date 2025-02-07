В реконструкции стадиона «Старт» в Реутове задействованы более 40 рабочих

В городском округе Реутов продолжается реконструкция стадиона «Старт». Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области, направленной на развитие социальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба адмниистарции муниципалитета.

«Активные работы начались в ноябре прошлого года. В настоящий момент рабочие заливают плитку, стены, подвалы, — рассказал заместитель главы Реутова Владимир Покамин. — Мы стараемся создать в городе комфортные условия для занятия спортом. В готовом комплексе смогут единовременно заниматься более 200 спортсменов. На третьем этаже здания будет расположена гостиница и все необходимое для тренировок».

Реконструкция стадиона «Старт» станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры города. Проект подразумевает возведение четырехэтажного здания площадью 4,5 тыс. кв. м и модернизацию футбольного поля с подогревом, что позволит использовать его круглый год.

Кроме этого, в составе комплекса появятся трибуны на 1000 человек, блок медицинских помещений, конференц-зал, тренажерные залы, центр реабилитации, административные и технические помещения.

Большое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. Здесь планируют оборудовать парковку для автомобилей, стоянку для автобусов, а также провести комплексное озеленение и создать зоны отдыха для посетителей.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию обещают уже в конце 2025 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.