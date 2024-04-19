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В реестр недвижимости внесены сведения о границах 5,7 тыс зон Подмосковья

Московская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации по количеству утвержденных территориальных зон. За первый квартал текущего года в ЕГРН внесены сведения о границах 5 793 территориальных зон, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Всего на территории региона 151 478 территориальных зон. По состоянию на 1 апреля 2024 года в ЕГРН внесены сведения о границах 115 364 территориальных зон, что составляет больше 76% от общего количества.

Своевременная организация и проведение работы по подготовке сведений о границах территориальных зон является крайне важной задачей в части возможности дальнейшего развития территории региона.

«Внесение в ЕГРН сведений о территориальных зонах позволяет наполнить ЕГРН полными и точными сведениями, что положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона и будет способствовать достижению высоких показателей национального рейтинга по эффективному управлению земельными ресурсами на территории Московской области», — отметил и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Информацию о границах территориальных зон можно получить онлайн на общедоступном сервисе Росреестра «Публичная кадастровая карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.