В реабилитационном центре Реутова завершается капитальный ремонт

В реутовском реабилитационном центре «Родничок» завершается капремонт. Во время ремонта в реабилитационном центре утеплили стены, обновили пол, потолок, окна, двери, сантехнику и инженерные коммуникации. В бассейне устанавливается современная система водоочистки и водоподготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вся отделка, как внутри, так и снаружи, выдержана в зеленых и бирюзовых тонах. Такова концепция: сделать в «Родничке» «Изумрудный город».

«В конце апреля будет готов второй этаж, в конце мая ремонт должен быть завершен. Следующий этап — благоустройство территории, во время которого будет уложен асфальт, заменены веранды, обновлен газон», — рассказал заместитель главы Реутова Владимир Покамин.

Уже в конце апреля на втором этаже будут устанавливаться оборудование и мебель. Торжественное открытие после ремонта состоится в конце мая.

«У нас будет комплекс водной терапии — бассейн и ванны с различными добавками. Есть оборудование, связанное с улучшением работы опорно-двигательного аппарата. В этом году мы в рамках пилотного проекта начнем развивать адаптивную физкультуру — это лестницы, шведские стенки, скелетон. Также будет использоваться современное физиооборудование», — рассказала директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации населения «Балашихинский» Ольга Садилова.

После ремонта в «Родничке» планируют открыть инклюзивные классы, а также наладить контакт пациентов и их родителей с членами клуба «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.