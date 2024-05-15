В рамках Народной программы партии в Мытищах продолжается строительство школы на 1100 мест

В рамках Народной программы партии в Мытищах продолжается строительство школы на 1100 мест. Четырехэтажное здание школы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров в микрорайоне 25А готовится к сдаче в эксплуатацию, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

На строительной площадке задействовано 100 человек. На сегодняшний день готовность объекта — 72%. Завершаются работы по фасаду и кровле, ведутся внутренняя отделка и устройство инженерных коммуникаций, вертикальная планировка, работы по благоустройству.

«Светлые просторные кабинеты, актовый и спортивные залы, современное оснащение — для наших детей будет оборудовано все необходимое для комфортного обучения. На прилегающей территории появятся спортивное ядро и места для отдыха», — отметила секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая.

Особое внимание уделили подбору кадров — сейчас педагогический коллектив полностью укомплектован.

Торжественное открытие школы запланировано в День знаний — 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.