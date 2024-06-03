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В Раменском приступили к благоустройству территории школы на 550 мест

В Раменском городском округе на улице Высоковольтная продолжается строительство школы на 550 мест. Рабочие вышли на благоустройство территории, об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

На данный момент на площадке задействовано более 170 человек и 6 единиц техники. На объекте идут фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Одновременно рабочие продолжают благоустройство прилегающей территории.

В 3-этажном здании на площади более 11,2 тыс. кв. метров разместятся блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами, гардеробами, местами для ожидания родителей.

В здании школы будут обустроены просторные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивные залы, библиотека с медиатекой, столовая на 200 мест.

Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.