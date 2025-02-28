В Раменском округе строят масштабный технопарк для развития бизнеса

Новый объект Технопарк Раменское появится на городской территории. Это амбициозный проект, который поможет создать современную инфраструктуру для поддержки бизнеса и инновационных предприятий в Раменском округе. Строительство включает четыре этапа, каждый из которых направлен на создание различных производственных и складских помещений, а также административных офисов, об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Объект позволит получить дополнительные рабочие места. Ожидается создание порядка 3 500 рабочих мест, с возможностью увеличения до 1 500-2 000 новых рабочих мест по окончании строительства.

В технопарке расположатся современные офисные, складские и производственные пространства. Технопарк Раменское представляет собой флагманский проект в регионе, который способствует развитию наукоемких предприятий и коммерциализации передовых технологий. Он создаёт условия для формирования конкурентоспособного бизнеса и привлечения инвестиций в регион, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту и развитию инфраструктуры.

Сроки строительства запланированы на период с 2024 по 2027 год, что подразумевает поэтапное развитие комплекса и его полноценное функционирование в будущем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.