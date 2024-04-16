В Раменском округе рабочие приступили к возведению здания ФОКа с бассейном

В Раменском г.о. строители ведут работы по возведению здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

«На площадке строители ведут работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Планировочные решения обусловлены функциональным назначением объекта и состоят из входных групп, помещений охраны, спортивных залов, чаши бассейна и вспомогательных помещений, медблока, тренерских, комнаты судей, конференц-зала, буфета.

Общая площадь составит более 3,8 тыс. кв. метров.

На территории оборудуют парковку для автотранспорта, места для отдыха, будет выполнено комплексное озеленение территории.

Закончить постройку планируется до конца 2024 года.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.