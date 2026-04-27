В Раменском округе продолжают строить ЖК «Малаховский»

Строительство жилого комплекса «Малаховский» продолжается в поселке Родники Раменского городского округа. Проект реализует ГК «Развитие», в корпусах идут монолитные и отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 201-м корпусе завершаются монолитные работы. В 202-м и 203-м корпусах монтируют внутренние инженерные коммуникации, лифтовое оборудование и лестничные ограждения, выполняют черновую отделку помещений.

В 203-м корпусе продолжаются кровельные работы. В 202-м ведется кладка наружных стен и балконных ограждений, возводятся внутренние стены и перегородки, параллельно проводится черновая отделка.

ЖК «Малаховский» представляет собой 17-этажный комплекс из трех корпусов с коммерческими помещениями на первых этажах. Территорию благоустроят пешеходными бульварами и зонами отдыха. В пяти минутах ходьбы расположен детский сад, в десяти — школа, рядом работает ДК «Родники».

В министерстве также напомнили, что в рамках комплексного развития территорий соцобъекты за внебюджетные средства ранее построили компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.