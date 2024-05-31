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В Раменском округе построят школу на 1,1 тыс мест к 2026 году

Школу на 1,1 тыс. мест построят в Раменском округе. Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1 100 мест» в Раменском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Раменский округ, с/п Островецкое, ЖК «Новые Островцы».

Вместимость строящегося общеобразовательного учреждения рассчитывается для обучения только в одну смену: блок начальной школы — 400 учащихся, блок старшей школы — 700 учащихся.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.