В Раменском округе Подмосковья завершили 80% капремонта школы

Капитальный ремонт Рыболовской средней школы в деревне Морозово Раменского округа выполнен более чем на 80%. Работы идут по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по адресу: деревня Морозово, д. 131ш. Сейчас на объекте задействованы 70 строителей и две единицы техники. Специалисты выполняют общестроительные и отделочные работы, проводят электромонтаж, ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации.

В ходе капитального ремонта в здании обновят кровлю и фасад, проведут внутреннюю отделку помещений, обустроят входные группы, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Для школы также закупят новую мебель и современное оборудование.

Открыть обновленную Рыболовскую среднюю школу планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.