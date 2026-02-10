В Раменском округе Подмосковья строят тепличный комплекс для срезки 11,8 млн роз в год

В Раменском городском округе возводят тепличный комплекс площадью более 64 тыс. кв. м, где ежегодно планируют срезать свыше 11,8 млн роз, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Раменском городском округе продолжается строительство крупного тепличного комплекса для выращивания роз. Площадь объекта превышает 64 тыс. кв. м, завершить работы планируют к апрелю 2027 года. На данный момент строительная готовность составляет 60%. Рабочие выполняют внутреннюю отделку, монтируют инженерные системы и проводят пуско-наладку оборудования.

Комплекс будет состоять из двух блоков площадью более 30 тыс. кв. м каждый. В каждом блоке предусмотрено по 12 рядов цветов на пролет шириной 9,6 м. Планируется высадить более 430 тыс. саженцев роз, из которых до 50% будут красными, а до 30% — белыми.

Ожидается, что урожайность составит около 200 роз на квадратный метр, а общий ежегодный сбор превысит 11,8 млн штук. Благодаря запуску новых теплиц предприятие ООО «СПЕЦПРОМКОМПАНИЯ» сможет удвоить объемы выращивания и расширить ассортимент сортов, которых сейчас насчитывается 90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.