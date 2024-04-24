В Раменском округе отремонтируют здания образовательных учреждений

сегодня в 19:29

В Раменском округе планируют отремонтировать здания, помещения и сооружения образовательных учреждений, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета Раменского округа. Заказчиком является комитет по образованию администрации Раменского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ выполнение работ по текущему ремонту оборудования инженерных систем зданий, помещений, сооружений образовательных учреждений Раменского городского округа Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту оборудования инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения зданий, помещений, сооружений образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации Раменского округа.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по ремонту систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем электроснабжения и освещения, а также выполнить работы по ремонту кровельного покрытия зданий и сооружений образовательных учреждений.

Срок окончания подачи заявок — 16 мая 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.