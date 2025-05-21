В Раменском округе отремонтируют 40 подъездов в 2025 году

В Раменском муниципальном округе в 2025 году запланирован масштабный ремонт 40 подъездов многоквартирных домов. Работы будут проводиться в несколько этапов с привлечением подрядных организаций при участии советов домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители заранее будут проинформированы о предстоящих работах. Об этом на оперативном совещании администрации округа 20 мая доложил директор ООО «УК «Раменское» Павел Соболев.

Ремонт подъездов включает в себя штукатурку и окраску стен и потолков, устройство керамической плитки на полах, замену оконных и дверных блоков, ремонт освещения, окраску перил, поручней и труб, а также замену почтовых ящиков и ремонт входной группы, включая козырьки.

К выполнению работ привлечены несколько подрядных организаций. Ремонт будет проводиться в тесном сотрудничестве с советами домов. Представители советов примут участие в выборе цветовой гаммы для стен подъездов и приемке выполненных работ.

Как отметил Павел Соболев, согласно графику, 20 подъездов планируется сдать к 1 августа, а оставшиеся — к 1 октября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.