В Раменском округе определили совершенствование торговых объектов как приоритетную задачу

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев отметил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит наведение порядка в размещении и внешнем облике торговых объектов как одну из важнейших задач в регионе. Чтобы разобраться с этой задачей и еще несколькими другими Эдуард Владимирович совершил объезд Володарского шоссе совместно с коллегами из администрации, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В ходе выезда были определены основные направления деятельности на этой локации. Так, земельный контроль проинспектирует участки, на которых выявлены признаки нецелевого использования земель. В случае выявления нарушений, будет подано исковое требование о сносе несанкционированных построек на землях неразграниченной собственности. Кроме того, демонтаж незаконной рекламы будет продолжаться. Только на этой неделе 15 конструкций на Володарском шоссе были демонтированы. Также к 15 апреля собственнику торговой точки «Овощи» требуется выполнить модернизацию объекта в соответствии с современными стандартами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.